Angela Melillo come ha scoperto il tradimento dell’ex marito | Leggendo sul suo telefono cosa aveva scritto a un amico

Angela Melillo ha scoperto il tradimento del suo ex marito in modo inaspettato, leggendo un messaggio sul suo telefono che rivelava un’infedeltà. La sua storia con Ezio Bastianelli, iniziata nel 2006 e interrotta nel 2013, sembrava un amore indistruttibile, finché un semplice gesto non le ha svelato la verità. Quel messaggio, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, ha segnato un punto di svolta nella sua vita e nel loro rapporto.

Angela Melillo è tornata a raccontare la sua storia con l'imprenditore romano Ezio Bastianelli. Uniti dal 2006 al 2013 e genitori di Mia, nata nel 2008, un'amore che sembrava indistruttibile fino a quando lei scopre il tradimento di lui. «Un giorno ho preso il suo telefono e ho letto un messaggio del mio ex marito a un amico: 'Per mia moglie io l'altra sera ero con te'», racconta. Poi aggiunge: «Non ho chiesto spiegazioni, quel messaggio era già una risposta. La vendetta va servita fredda. Quella sera ho fatto finta di niente», dice. Ma quella non è stata la causa della separazione. Per la showgirl, il vero motivo è che avevano priorità diverse: « Per me c'era mia figlia, per lui solo se stesso ».

