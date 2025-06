Angela Megastar la clip del docu-reality di Real Time sul fenomeno Angela Lin

Venerdì 20 giugno alle 21:30 su Real Time, parte un emozionante viaggio nel mondo di Angela Lin, la commerciante cinese che ha rivoluzionato i social media con oltre 80 milioni di views su TikTok. Angela Megastar – Ci penso io! ci svelerà i retroscena di questa incredibile scalata, tra tradizione e innovazione. Non perdere l’occasione di scoprire come Angela ha conquistato il cuore di tutti, trasformando il suo negozio in un vero fenomeno digitale.

In partenza venerdì 20 giugno su Real Time, alle ore 21:30, Angela Megastar – Ci penso io! è il docu-reality sul fenomeno Angela Lin, la commerciante cinese più famosa d'Italia che ha conquistato i social raggranellando su TikTok oltre 80 milioni di views. Angela (Megastar) gestisce da 40 anni il celebre Megastore nel quartiere Ostiense di Roma. Un'attività descritta sui social nei suoi vari risvolti, dal rapporto con le clienti a ogni altro dettaglio. In Italia dal 1984, Angela è membro attivo dell'Associazione delle Donne Cinesi d'Oltremare a Roma.

