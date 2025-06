Anelli Pc Coraggiosa | No all’antenna a Roncaglia

Nel cuore di Roncaglia infiamma il dibattito sulla proposta di installare una nuova antenna telefonica. Matteo Anelli, consigliere di Piacenza Coraggiosa, si schiera con decisione contro questa iniziativa, ascoltando le preoccupazioni dei residenti. La questione solleva un acceso confronto tra progresso e tutela del territorio, dimostrando ancora una volta quanto la comunità sia sensibile alle scelte che influenzano il proprio quotidiano. La discussione è destinata a proseguire, cercando un equilibrio tra tecnologia e rispetto per l’ambiente.

«Roncaglia non vuole un'altra antenna telefonica». Matteo Anelli, consigliere comunale di Piacenza Coraggiosa, ha preso posizione in aula su un tema molto sentito dai residenti della frazione. La società Inwit spa ha presentato domanda per posizionare un impianto di telefonia mobile avanzata a.