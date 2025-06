Andy Warhol genio senza tempo Sul lago la mostra Memorabilia

Andy Warhol, genio senza tempo e maestro della rivoluzione pop, torna a brillare sul lago di Laveno Mombello con la mostra "Andy Warhol Memorabilia - Rivoluzione Pop". Fino a settembre, Villa Fumagalli e Villa Frua ospitano un viaggio affascinante nell’universo colorato e innovativo dell’artista, offrendo un’occasione unica per scoprire come Warhol abbia non solo trasformato l’arte, ma anche influenzato profondamente la cultura contemporanea. Un’opportunità da non perdere per gli amanti dell’arte e della creatività .

Fino a settembre a Laveno Mombello si potranno ammirare le opere di un big dell’arte del Novecento come Andy Warhol. Nel fine settimana ha aperto al pubblico nella doppia sede di Villa Fumagalli e Villa Frua la mostra "Andy Warhol Memorabilia - Rivoluzione Pop". Un’occasione per conoscere da vicino l’universo caleidoscopico di un’icona senza tempo come il pittore e illustratore statunitense, che non ha solo trasformato l’arte ma l’ha addirittura capovolta, facendo del quotidiano un capolavoro, della ripetizione una firma, dell’effimero una forma di eternitĂ . Geniale come pochissimi altri artisti di tutti i tempi. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it Š Ilgiorno.it - Andy Warhol, genio senza tempo. Sul lago la mostra Memorabilia

