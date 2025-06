Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Modena con un contratto biennale

E finalmente, l’attesa è terminata: Andrea Sottil è il nuovo allenatore del Modena, con un contratto biennale che segna l’inizio di una nuova era per i gialloblù. Dopo settimane di rumors e speculazioni, la società ha ufficializzato l’arrivo di un tecnico di grande esperienza, pronto a guidare la squadra verso nuovi successi. E ora, il futuro si apre con entusiasmo e determinazione, perché il vero inizio è appena iniziato.

L' habemus mister è finalmente arrivato. Erano le 15.31 di ieri quando il Modena ha ufficializzato quello che in realtà era ormai certo da giorni, ovvero di aver affidato la guida tecnica della prima squadra ad Andrea Sottil. Il mister di Venaria Reale ha siglato un contratto biennale, ed è il 106esimo allenatore della storia canarina, il quinto dell'era Rivetti. La scelta di Sottil, il cui nome aveva cominciato a circolare solo da alcune settimane, era in realtà più datata, nel senso che il suo nome era stato tra quelli più attenzionati dalla società già all'indomani della chiusura del campionato, in alternativa a D'Angelo e con una sfumata candidatura di Maran sullo sfondo.

