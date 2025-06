Andrea Delogu risponde ironica al body shaming | Ingrassata? No sono una pallona gonfiata

In un mondo in cui i commenti negativi sul corpo sono all’ordine del giorno, Andrea Delogu dimostra come l’ironia possa diventare la migliore arma di difesa. Con spontaneità e stile, l’anchorman risponde alle provocazioni degli haters, trasformando il body shaming in un’occasione di empowerment. La sua risposta brillante ci ricorda che l’autostima vale più di mille commenti malintenzionati: perché, in fondo, l’unica opinione che conta è quella che abbiamo su noi stessi. Continua a leggere.

Andrea Delogu non si è scomposta davanti all'ennesimo "Ti trovo ingrassata" e ha risposto con ironia al commento di un hater: "Sono gonfia d'aria". 🔗 Leggi su Fanpage.it

