Andrea Bocelli e gli Usa amore senza fine A ottobre serata magica al Met di New York

Firenze, 17 giugno 2025 – Il Teatro Met di New York si prepara a accogliere un evento straordinario, un vero e proprio ponte tra Italia e USA. Andrea Bocelli, il tenore che incanta il mondo, tornerà a esibirsi in una serata magica il 5 ottobre 2025, regalando al pubblico newyorkese un’esperienza indimenticabile con le più celebri arie dell’opera italiana. Un appuntamento unico, da non perdere.

Firenze, 17 giugno 2025 – Il teatro d'opera più importante degli Stati Uniti d'America (e uno dei più grandi del mondo con ben 3.800 posti a sedere) torna a vestirsi di tricolore. Sarà Andrea Bocelli a esibirsi al Metropolitan di New York: l'appuntamento è per il 5 ottobre 2025. Una data uinica, o per dirla in Inglese una one-night-only, dedicata alle arie più celebri dell'opera italiana. "La sua voce unica – si legge nella presentazione del Met – trascende generazioni e generi, si è esibito per quattro presidenti americani, papi, reali e milioni di fan in tutto il mondo".

