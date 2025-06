Andrea Beretta e Luca Lucci condannati a 10 anni i capi ultrà di Inter e Milan

Una sentenza che scuote il mondo del calcio e delle curve, segnando un'importante vittoria nella lotta contro la criminalità organizzata. Andrea Beretta e Luca Lucci, figure di spicco delle tifoserie di Inter e Milan, sono stati condannati a 10 anni di carcere per gravi reati legati alla criminalità mafiosa. Questa decisione rappresenta un passo fondamentale verso un ambiente sportivo più pulito e trasparente, ma il cammino è ancora lungo.

Milano – Dieci anni di reclusione per Andrea Beretta, ex capo della Curva Nord interista e collaboratore di giustizia, imputato per aver ucciso Antonio Bellocco, anche lui nel direttivo ultrà nerazzurro e rampollo del clan di 'ndrangheta, e per associazione a delinquere con aggravante mafiosa. E dieci anni di carcere anche per Luca Lucci, capo della Curva Sud milanista imputato come mandante del tentato omicidio dell'ultrà Enzo Anghinelli e di associazione per delinquere. Sono due delle condanne emesse dalla gup di Milano Rossana Mongiardo nel processo abbreviato con più filoni sulle curve di San Siro. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it