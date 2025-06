Andrà tutto bene Achille Polonara e la lotta contro la leucemia mieloide | che cos’è e cosa prevede il percorso di cura

Achille Polonara, stella della Virtus Bologna e simbolo del basket italiano, sta affrontando una sfida importante: la leucemia mieloide. Già in cura all’Ospedale Sant’Orsola Malpighi di Bologna, il suo percorso prevede terapie mirate e supporto multidisciplinare, un cammino complesso ma pieno di speranza. La forza e il coraggio di Polonara sono un esempio di resilienza per tutti noi, dimostrando che con determinazione si può superare ogni ostacolo.

Achille Polonara, ala grande della Virtus Bologna e colonna della Nazionale italiana di basket, ha giĂ iniziato le terapie specifiche presso l'Ospedale Sant'Orsola Malpighi di Bologna. Ieri il mondo della pallacanestro ha ricevuto la tremenda notizia: Polonara, 33 anni, è affetto da leucemia mieloide. " AndrĂ tutto bene, grazie per i numerosissimi messaggi", ha scritto poche ore dopo lo stesso cestista sui suoi profili, accompagnando le parole con una foto che lo ritrae nel letto d'ospedale, abbracciato alla moglie Erika. Una nuova sfida dopo il tumore testicolare. Per Polonara si tratta della seconda battaglia contro una grave malattia in meno di due anni.