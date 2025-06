Ander Herrera tenta di aggredire l'arbitro al Mondiale per Club | raptus violento in campo

Nel mondo del calcio, anche i momenti di rottura più imprevedibili rischiano di scatenare tensioni inesplorate. Ander Herrera, protagonista di un acceso raptus violento durante il Mondiale per club, ha rischiato di sfociare in una rissa accessa con l’arbitro. La scena si è conclusa grazie all’intervento tempestivo di una mano misteriosa, ma la sua reazione scuote ancora gli appassionati. Continua a leggere per scoprire cosa è successo davvero.

Il calciatore del Boca si dimena, urla, sbraccia, inveisce contro il fischietto e sta quasi per arrivare faccia a faccia quando alle sue spalle spunta una mano che lo afferra in tempo. 🔗 Leggi su Fanpage.it

