Ancora un guasto sull' Alta Velocità ritardi fino a 3 ore

Una giornata difficile per chi si è affidato al treno: un guasto agli impianti di circolazione sulla linea Alta Velocità Roma-Napoli ha causato ritardi fino a tre ore e caos tra cancellazioni e disagi. La stazione Termini e l’aeroporto di Fiumicino sono stati colpiti da situazioni di emergenza, rendendo la mobilità un vero e proprio incubo. Ma cosa si può fare per evitare che simili disastri si ripetano?

Giornata campale per chi oggi si è messo in viaggio in treno. Un «guasto agli impianti di circolazione» dell'Alta Velocità sulla linea Roma-Napoli ha mandato in tilt il traffico ferroviario con cancellazioni e ritardi che hanno sfiorato anche le tre ore. Caos e disagi soprattutto alla stazione Termini, mentre a Fiumicino un principio di incendio ha interessato una parte del tetto dell'area.