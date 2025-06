Ancona e Como Group | incontro interlocutorio cessione ancora lontana

L’attesa per la cessione di Ancona e Como si fa ancora più lunga, con un incontro interlocutorio tra le parti che lascia aperte tutte le possibilità. Ieri mattina, tra Massimiliano Polci, Andrea Manciola e i rappresentanti della Top Five Management, non è arrivata la svolta tanto attesa. Un passo alla volta, il percorso continua, ma ancora niente di definito: l’incertezza regna sovrana in attesa di sviluppi concreti.

Niente svolta dei sogni, nessun testimone pronto a passare di mano: quello di ieri mattina è stato solo un incontro interlocutorio: intorno alle 9.30 Massimiliano Polci e Andrea Manciola si sono confrontati in videoconferenza con tre rappresentanti della Top Five Management, braccio operativo del gruppo asiatico Como, gli stessi volti già visti ad Ancona circa tre settimane fa, quando erano arrivati per ispezionare gli impianti sportivi del capoluogo e l’ex area Tiong, ma anche per capire il potenziale turistico di Portonovo e del Conero. Un dialogo cordiale ma con poca sostanza, fotocopia dell’incontro romano del 4 giugno scorso con l’avvocato Cesare Di Cintio. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Ancona e Como Group: incontro interlocutorio, cessione ancora lontana

