Anche Milo Infante cade nel lapsus | Stasera c'è Belve Crime ma la Rai ha già chiarito perché non andrà in onda

Anche Milo Infante commette un lapsus: annunciando erroneamente "Belve Crime" su Rai2, crea un po’ di confusione tra i telespettatori. La Rai ha prontamente precisato che quella di questa sera non è altro che un’anticipazione sbagliata, poiché il format di Francesca Fagnani non andrà in onda. La serata sarà comunque intensa, con la sfida Spagna-Italia Under 21 che tiene tutti col fiato sospeso. Continua a leggere per scoprire cosa ci riserva questa notte televisiva.

Anche Milo Infante annuncia per errore questa sera Belve Crime su Rai2, ma il programma non ci sarà. La Rai ha già chiarito: "Era prevista una sola puntata". Stasera c'è Spagna-Italia Under 21, non il format di Francesca Fagnani. 🔗 Leggi su Fanpage.it

