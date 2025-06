Anche Madonna non resiste alle borse Aupen Ma la sua è la più particolare di tutte

Anche Madonna non resiste alle borse Aupen, e la sua 232 si distingue come un vero capolavoro: un’esemplare unico dal valore inestimabile. La Regina del Pop non si limita a seguire le tendenze, ma le trasforma in vere e proprie opere d’arte, rendendo questa borsa un desiderio inimitabile e già leggendaria. Un investimento che racchiude stile, esclusività e un pizzico di magia.

Un esemplare unico e un prezzo da capogiro. La Regina del Pop non si limita a seguire il trend ma rende la borsa del desiderio ancor più inimitabile facendola diventare già leggenda. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Anche Madonna non resiste alle borse Aupen. Ma la sua è la più particolare di tutte

In questa notizia si parla di: madonna - resiste - borse - aupen

Anche Madonna non resiste alle borse Aupen. Ma la sua è la più particolare di tutte.

Tutto su Aupen, il brand di borse su cui le star hanno messo le mani (che sì, può essere anche nostro) - Come fanno tantissimi altri brand, Aupen, ha inviato in omaggio alle A- Si legge su vanityfair.it

E se vi dicessimo che la borsa preferita da Taylor Swift di Aupen è tornata disponibile? - Tra trench a quadri e un corsetto Versace Medusa ’95, un accessorio ha catturato l’attenzione degli osservatori più attenti: la borsa Nirvana Noir di Aupen, portata con disinvoltura mentre ... Secondo msn.com