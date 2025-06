Anche il Pd in piazza contro il riarmo malumore dei riformisti Schlein non ci sarà

Sabato a Roma, i progressisti scendono in piazza contro il Piano europeo di riarmo, un gesto che mostra il malumore crescente tra riformisti e oppositori. Con leader come Conte, Fratoianni e Bonelli presenti, il fronte dell'alternativa si rafforza, mentre il Pd, con alcuni rappresentanti, prende una posizione meno netta. Un tema delicato, che incrocia le tensioni internazionali e le sfide della pace in un momento cruciale per l'Europa.

I progressisti tornano in piazza, stavolta contro il Piano europeo di riarmo. E con il nucleo dell’alternativa quasi al completo: sabato a Roma ci saranno il presidente del M5s Giuseppe Conte e i leader di Avs Nicola Fratoianni e Angelo Bonelli. Non ci sarà Elly Schlein (foto), ma il Pd parteciperà con "alcuni suoi esponenti", un’adesione meno profonda, ma non scontata. Assenti annunciate le forze centriste. Il tema riarmo incrocia le guerre in Ucraina e in Medio Oriente. L’attacco di Israele all’ Iran è stato condannato dalle forze progressiste. Pd, M5s e Avs hanno poi messo in guardia: "Non dimentichiamo Gaza ". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Anche il Pd in piazza contro il riarmo, malumore dei riformisti. Schlein non ci sarà

