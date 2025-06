Amputata una gamba alla donna travolta davanti al bar a Gravellona Conducente arrestato per tentato omicidio

Un grave episodio scuote Gravellona Lomellina: un uomo di 41 anni ha investito una coppia di clienti di un bar, provocando una donna gravemente ferita e amputata una gamba. L'uomo, tunisino, è stato arrestato per tentato omicidio dopo aver lanciato la sua auto contro i presenti, creando scompiglio e terrore. Un dramma che mette in luce le conseguenze di comportamenti irresponsabili e imprevedibili. La comunità ora si interroga sulle cause di questa tragica vicenda.

Gravellona Lomellina (Pavia), 17 giugno 2025 – Dovrà rispondere di tentato omicidio il tunisino di 41 anni che, ieri sera intorno alle 20, ha investito una coppia di avventori di un bar di Gravellona Lomellina dopo aver lanciato la Fiat 500 della compagna, che era con lui, a velocità sostenuta verso i clienti seduti ai tavoli esterni. Diversi di loro sono riusciti a mettersi al sicuro all'interno del locale, non una coppia, 50 anni lei, 51 lui. Alla donna, trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda di Milano con l'elisoccorso di Como, è stata amputata una gamba e le sue condizioni restano gravissime.

