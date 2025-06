Ammazzata dall’ex marito il ricordo | Viveva per i suoi figli Lui? Metteva le catene al frigo

Nel cuore di Tolentino, una tragedia ha scosso la comunità: Gentiana, donna onesta e umile, scomparsa in circostanze drammatiche, lascia dietro di sé un vuoto incolmabile. Amata come una sorella, il suo sorriso nascosto dietro le difficoltà racconta una storia di dolore e sacrificio. Per onorare la sua memoria e sostenere i suoi figli, stiamo organizzando una raccolta fondi strutturata con un ente affidabile, perché nessuno dovrebbe affrontare il dolore da solo.

Tolentino (Macerata), 17 giugno 2025 – “ Gentiana era una donna onesta, buona, umile, seria. Più di un’amica per me. Una sorella. Quando ha iniziato a lavorare da noi parlava pochissimo, era triste e non sapevo il motivo. Poi piano piano si è fidata e si è aperta. Mi raccontava tutto. Adesso, senza di lei, non so come fare. Il mio obiettivo è aiutare i figli con una raccolta fondi, da organizzare in maniera strutturata con un ente o un’associazione”. A parlare è la tolentinate Carmen Nunno, in sedia a rotelle. Conosceva bene Gentiana Hudhra, la 45enne di origini albanesi, badante, uccisa a coltellate sabato sera dall’ex marito Nikollaq Hudhra. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it