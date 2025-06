Amissi del Piovego - Festa dell' acqua di San Giovanni

Preparati a vivere un'estate all'insegna di tradizione e divertimento con l'Amissi del Piovego e la Festa dell'acqua di San Giovanni, in programma il 21 giugno 2025. Unisciti a noi nel cuore del Padovano per scoprire sagre, eventi e manifestazioni che celebrano cultura, storia e natura, come il suggestivo incontro di venerdì 20 giugno con Giancarlo Garna. Non mancare: un'estate indimenticabile ti aspetta!

il 21 giugno 2025.? TUTTE LE SAGRE, FESTE E MANIFESTAZIONI NEL PADOVANO ? Il programma VENERDĂŚ 20 GIUGNO h 17:30 Sala Gasparini - Golena S. Massimo - Giancarlo Garna: "Scorrere del tempo e culto dei luoghi" cittĂ dei morti e vie. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Amissi del Piovego - Festa dell'acqua di San Giovanni

In questa notizia si parla di: amissi - piovego - festa - acqua

Sabato 14 giugno: Trofeo Dragon Porteo PADOVA ! Non perdetevi, care amiche e amici, questo meraviglioso evento sportivo. Potrete assistere alle gare competitive di Dragon boat sulle acque del Piovego organizzate da ARCS / UniversitĂ degli Vai su Facebook

Amissi del Piovego - Festa dell'acqua di San Giovanni dal 20 al 24 giugno 2025; Amissi del Piovego - 42a Festa dell'acqua di San Giovanni; Fauna ittica e salute dell’ecosistema: l’Università di Padova racconta i canali della città .

Amissi Piovego: la pulizia la facciamo noi - La convenzione per operazioni di pulizia dei rifiuti in acqua è già attiva tra Comune di Padova e Acegas, ma mancano ... Lo riporta mattinopadova.gelocal.it

Nasce Piovego Serenissima la coop per pulire gli argini - Per gli Amissi è la possibilità concreta di mettere mano al patrimonio d’acqua che tanto amano e desiderano curare. Da mattinopadova.gelocal.it