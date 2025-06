Amici due prof verso l’addio E Maria De Filippi pensa ad un ex ballerino di Ballando

L’ultima stagione di Amici si è conclusa da poco, lasciando gli appassionati con il fiato sospeso. Ma Maria De Filippi non si ferma: già al lavoro sulla prossima edizione, pronta a stupire con novità e colpi di scena. Tra questi, il possibile addio di due professori, pronti a essere sostituiti da un ex ballerino di Ballando con le Stelle. Scopriamo insieme chi sono i protagonisti di questa rivoluzione, perché il cambiamento è ormai alle porte.

L’ultima stagione di Amici è terminata da poco, ma Maria De Filippi starebbe già preparando la nuova edizione, con numerose novità. La prima riguarda due professori che potrebbero abbandonare il programma, sostituiti, forse, da un ex ballerino di Ballando con le Stelle. Amici, due professori verso l’addio. Ma andiamo con ordine. Chi sono i professori che vorrebbero lasciare Amici. Secondo le ultime indiscrezioni lanciate da Nuovo Tv, Lorella Cuccarini, Rudy Zerbi e Alessandra Celentano sarebbero già stati riconfermati per la prossima edizione dello show. I tre storici professori di Amici dunque saranno nuovamente nella trasmissione di Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Amici, due prof verso l’addio. E Maria De Filippi pensa ad un ex ballerino di Ballando

