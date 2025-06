Amici 25 Sonia Bruganelli spinge per il fidanzato Madonia come prof ma Bonolis non gradirebbe

Tra cambiamenti e sorprese, il cast di Amici si prepara a una nuova stagione ricca di novità. Deborah Lettieri non prenderà parte al prossimo ciclo, mentre il team dei professori si definisce lentamente, con alcuni nomi ancora in bilico. La presenza di Anna Pettinelli potrebbe essere messa in discussione, aprendo così uno scenario tutto da scoprire. Scopriamo insieme cosa riserva il futuro del talent show più amato d’Italia.

Deborah Lettieri non prenderà parte alla prossima edizione di Amici. Al momento il cast dei professori è ancora in fase di definizione, e le uniche presenze certe sembrerebbero essere quelle di Rudy Zerbi, Alessandra Celentano e Lorella Cuccarini. Ancora in dubbio Emanuel Lo e, soprattutto, Anna Pettinelli, la quale potrebbe rinunciare al suo posto in cattedra ad Amici per accettare il ruolo di nuova opinionista del Grande Fratello. In tutto ciò, a seguito della notizia dell’addio di Deborah Lettieri, Maria De Filippi si ritrova ora a dover scegliere un nuovo insegnante di danza per la prossima edizione. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it © Metropolitanmagazine.it - Amici 25, Sonia Bruganelli spinge per il fidanzato Madonia come prof, ma Bonolis non gradirebbe

