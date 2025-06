Ambulanze e la riorganizzazione estiva dell' Ausl l' assessore Fabi risponde a FdI | Mancano 38 infermieri

L'estate si avvicina e con essa la sfida di garantire un servizio di emergenza efficiente e sicuro. La recente riorganizzazione estiva dell'AUSL Romagna, sotto l'occhio attento dell'assessore Fabi, ha sollevato preoccupazioni riguardo alla carenza di 38 infermieri nelle ambulanze. Il dibattito, acceso in commissione Sanità grazie all'interpellanza di Fratelli d'Italia, mette in evidenza l'importanza di risolvere questa criticità per tutelare la salute di tutti i cittadini.

La questione del personale infermieristico a bordo di alcune ambulanze dell'Ausl Romagna è al centro dell'interpellanza presentata in commissione Sanità dai consiglieri di Fratelli d'Italia Luca Pestelli (primo firmatario) e Alberto Ferrero. Nell'atto ispettivo si chiede anche se il numero di. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it © Cesenatoday.it - Ambulanze e la riorganizzazione estiva dell'Ausl, l'assessore Fabi risponde a FdI: "Mancano 38 infermieri

In questa notizia si parla di: ambulanze - ausl - riorganizzazione - estiva

Ausl Romagna, Uil: "Scongiurato un affidamento indeterminato delle ambulanze del 118 ai privati" - Un importante traguardo per la salute pubblica della Romagna: durante un incontro cruciale del 4 giugno, l'AUSL ha evitato l'affidamento indeterminato delle ambulanze del 118 ai privati.

Ambulanze e la riorganizzazione estiva dell'Ausl, l'assessore Fabi risponde a FdI: Mancano 38 infermieri; Ambulanze e la sperimentazione estiva, la Cgil: Sospendere la riorganizzazione, è un taglio alla sanità ; Questa è privatizzazione: la UIL attacca l'AUSL Romagna per il taglio di quattro ambulanze pubbliche.

Ambulanze estive ad alta tensione. Cgil tuona: "Ausl non trasparente" - Prosegue la polemica sulla riorganizzazione del servizio ambulanze da parte dell’Ausl Romagna: per tutta l’estate ogni capoluogo romagnolo dovrà fare i conti con la riduzione di un mezzo dotato di inf ... Si legge su msn.com

Ambulanze, è polemica sulla riorganizzazione estiva. La Uil: "Delusi dalla levata di scudi del Pd" - Non si placa la polemica sulla riorganizzazione del servizio ambulanze: da giugno ... Lo riporta msn.com