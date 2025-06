Ambrosini su Gattuso CT | La scelta migliore per l’Italia Rino non si spaventa!

Massimo Ambrosini vede in Gattuso la scelta più azzeccata per guidare l’Italia verso nuovi successi. Ex centrocampista del Milan, il suo entusiasmo e fiducia nel carattere e nella determinazione di Rino sono contagiosi. “Non si spaventa”, afferma Ambrosini, sottolineando come Gattuso rappresenti l’uomo giusto per affrontare le sfide future della Nazionale. La sua intuizione apre una nuova pagina per il nostro calcio.

L'ex centrocampista del Milan, Massimo Ambrosini, ha commentato al Gazzettino la nomina di Gattuso come CT della Nazionale Italiana.

