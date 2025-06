Ambra De Dionigi travolta e uccisa | chiesto il processo per l' autista

Si avvicina l’udienza preliminare per G.S., il 50enne di Carate Brianza accusato di aver investito e ucciso Ambra De Dionigi, giovane di Pasturo, nella tragica sera del 22 dicembre 2024 lungo la Statale 36. La richiesta di processo per omicidio stradale aggravato dall’omissione di soccorso apre un nuovo capitolo in questa drammatica vicenda, che ha profondamente scosso la comunità.

Sarà discussa il 1° luglio al tribunale di Lecco l’udienza preliminare per Samuele Gadola, 50enne di Carate Brianza accusato di omicidio stradale per la morte di Ambra De Dionigi, 29 anni, travolta la sera del 22 dicembre a Nibionno. L’uomo è ora ai domicilia Vai su Facebook

Ambra De Dionigi travolta e uccisa da un furgone a 29 anni: l'autista è fuggito, arrestato (dopo 1 mese) per omicidio stradale