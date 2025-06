Ambra De Dionigi travolta e uccisa a ridosso della Valassina | chiesto il processo per l' autista che l' ha investita

Si avvicina l’udienza preliminare per S.G., il 50enne di Carate Brianza accusato di aver investito e ucciso Ambra De Dionigi, giovane di Pasturo, la sera del 22 dicembre 2024 a Nibionno. Un tragico episodio che ha scosso la comunità e riaccende il dibattito sulla sicurezza stradale. L’esito del processo potrà fare luce su questa drammatica vicenda e sulla responsabilità dell’autista coinvolto.

Si avvicina l'udienza preliminare per S.G., il 50enne di Carate Brianza indagato di omicidio stradale aggravato dall'omissione di soccorso per la morte di Ambra De Dionigi, 29enne di Pasturo, investita e uccisa la sera del 22 dicembre 2024 a Nibionno, lungo il controviale della Statale 36.

