Ambra Angiolini la dedica d’amore alla figlia Jolanda e Renga | Momenti di felicità

Ambra Angiolini torna a emozionare i suoi follower con una dolcissima dedica su Instagram, celebrando l’amore e i momenti di felicità condivisi con la sua amata figlia Jolanda e con Francesco Renga, che rimane nel suo cuore come un affettuoso punto di riferimento. A 48 anni, tra carriera, famiglia e nuovi orizzonti, Ambra dimostra che i legami autentici resistono nel tempo, arricchendo la sua vita di significato e gioia.

Ambra Angiolini sorprende ancora una volta, con una dedica bellissima su Instagram che svela il legame fortissimo non solo con la figlia Jolanda, ma anche con Francesco Renga, suo ex compagno. La dedica di Ambra Angiolini su Instagram. 48 anni e due figli – Jolanda e Leonardo – Ambra Angiolini non ha mai nascosto di avere costruito, nel corso degli anni, un ottimo rapporto con il suo ex Francesco Renga. Visualizza questo post su Instagram Il cantante e l’attrice sono stati legati dal 2003 al 2015. Una storia d’amore importante e un sentimento indissolubile, come ha raccontato più volte la stessa Ambra. 🔗 Leggi su Dilei.it