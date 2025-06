Ambasciata cinese in Israele invita a partire quanto prima

L'ambasciata cinese in Israele fa un appello urgente ai suoi cittadini: partire al più presto possibile tramite i valichi terrestri, soprattutto verso la Giordania, garantendo un passaggio sicuro. Questa raccomandazione arriva in un momento di forte tensione tra Israele e Iran, segnato da pesanti attacchi notturni. La sicurezza dei nostri connazionali è una priorità, e l'invito è a agire con rapidità e cautela per tutelare la propria incolumità.

L'ambasciata cinese in Israele sollecita i suoi concittadini a lasciare il Paese "il più presto possibile" attraverso i valichi di confine terrestre, in particolare quelli verso la Giordania, sulla "precondizione che possano garantire un passaggio sicuro". La "raccomandazione", postata sull'account WeChat dell'ambasciata, segue i pesanti attacchi incrociati tra Israele e Iran registrati nella notte. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Ambasciata cinese in Israele invita a partire quanto prima

In questa notizia si parla di: ambasciata - israele - cinese - invita

Sparatoria a Washington, uccisi due membri dell’ambasciata di Israele: «Terrorismo antisemita» – Il video - Una sparatoria a Washington ha causato la morte di due membri dell’ambasciata israeliana mentre uscivano da un evento al Capitol Jewish Museum.

Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu ha invitato gli iraniani a unirsi contro quello che ha definito un "regime malvagio e oppressivo", affermando che Israele è impegnato in "una delle più grandi operazioni militari della storia". "È giunto il momento p Vai su Facebook

Ambasciata cinese in Israele invita a partire quanto prima; Ambasciata cinese in Israele invita a partire quanto prima; La Cina mette in guardia i cittadini in Iran e avverte quelli in Israele di potenziali attacchi.

Ambasciata cinese in Israele invita a partire quanto prima - L'ambasciata cinese in Israele sollecita i suoi concittadini a lasciare il Paese "il più presto possibile" attraverso i valichi di confine terrestre, in particolare quelli verso la Giordania, sulla "p ... Come scrive ansa.it

Israele chiude le ambasciate e invita i cittadini alla vigilanza dopo gli attacchi dell’Iran - Israele ha chiuso tutte le sue ambasciate nel mondo e ha consigliato ai cittadini di rimanere vigili a seguito dei suoi attacchi militari contro l’Iran, secondo quanto riportato ... Lo riporta it.investing.com