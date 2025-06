Amazon Prime Day 2025 è ufficiale e durerà 4 giorni | date e prime offerte

Il conto alla rovescia è iniziato: Amazon Prime Day 2025 si avvicina, e con una durata di quattro giorni, promette sconti imperdibili su tecnologia, elettrodomestici e molto altro. Amazon ha appena annunciato le date ufficiali, insieme alle prime offerte esclusive per i membri Prime. Preparatevi a scoprire le promozioni più attese dell'anno, perché questo evento sarà un’occasione da non perdere per risparmiare e rinnovare i vostri acquisti.

