Álvaro Valles nuovo portiere Betis fino al 2030

Il Betis ha fatto un grande colpo di mercato, annunciando ufficialmente l’ingaggio di Álvaro Valles fino al 2030. Il portiere di La Rinconda, 27 anni, torna a casa con un contratto pluriennale che testimonia la fiducia reciproca e l’ambizione di consolidare la rosa per le prossime stagioni. Questa mossa promette di infiammare il cuore dei tifosi e di aprire nuovi scenari tra i pali.

2025-06-17 13:37:00 Il web è in subbuglio: Lui Betis Ha appena reso ufficiale, attraverso un video pubblicato nei suoi profili di social network, la firma di Álvaro Valles. Il portiere di La Rinconda 27 anni, torna a casa sua per tre stagioni, nella sua fase di allenamento, con un contratto per le prossime cinque campagne, fino al 30 giugno 2030. Un accordo che entrambe le parti hanno mantenuto dall’inizio dell’anno verbalmente e che è stato firmato pochi giorni fa Benito Villamarín. L’interesse dei verdiblancos di recuperare Valli Torna più di un anno fa. Il club era interessato alla sua situazione contrattuale quando è entrato nel suo ultimo corso di collegamento con il Palmas. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

