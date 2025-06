Alvaro morte torna nei panni del professore in berlino 2

Alvaro Morte torna nei panni del Professore in Berlino 2, portando sul set tutta la sua intensità e carisma. Dopo il successo di La Casa di Carta, l’attesa cresce tra i fan desiderosi di scoprire le nuove avventure del personaggio più amato. Questa seconda stagione promette emozioni forti e colpi di scena sorprendenti, facendo salire l’asticella della suspense a livelli mai visti prima. La serie si prepara a…

il ritorno di alvaro morte in berlino 2: il protagonista de la casa di carta torna sul set. Il mondo delle serie televisive si prepara a un evento molto atteso: Alvaro Morte, volto simbolo del Professore in La Casa di Carta, tornerà a interpretare il suo personaggio nella seconda stagione dello spin-off dedicato a Berlino. Questa novità ha suscitato grande entusiasmo tra gli appassionati, che potranno rivedere l'attore protagonista in nuove scene ambientate in Spagna. le riprese e le location della nuova stagione. Secondo fonti ufficiali, Alvaro Morte è già sul set, precisamente a Peñíscola, dove sta girando alcune scene insieme a Pedro Alonso, interprete di Berlino.

