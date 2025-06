altri 25 milioni per gli investimenti delle pmi

la nostra parte per garantire un futuro più forte e sostenibile alle piccole e medie imprese italiane. Solo unendo le forze e facendo sentire la nostra voce a livello europeo potremo ottenere gli investimenti e le opportunità necessarie a rilanciare il tessuto economico del Paese. È il momento di agire con determinazione e coerenza, dal territorio alle istituzioni comunitarie, per fare della nostra Italia un esempio di resilienza e innovazione.

"Dobbiamo essere uniti per far valere le nostre istanze anche e soprattutto in chiave europea", ha detto il presidente della Regione Attilio Fontana ieri agli Stati generali del Patto per lo sviluppo, con istituzioni, enti, associazioni e stakeholder convocati al Belvedere di Palazzo Lombardia. Per Fontana "l’azione, sulle differenti materie, deve partire da qui, dal basso, per essere trasferita a Roma e arrivare fino a Bruxelles". Insomma "fare squadra e giocare insieme, con grande compattezza, una partita fondamentale per il futuro economico, ma soprattutto sociale della nostra Lombardia". Secondo il presidente il richiamo è ancor più forte da un lato in vista dell’assestamento di bilancio che approderà nell’aula del Pirellone a luglio, dall’altro per quanto riguarda i rapporti tra la Regione e l’ Unione europea: "L’Europa potrà progredire solo se, in una prospettiva realmente sussidiaria, continuerà ad essere dei popoli e dei territori, tenendo nella giusta considerazione le Regioni e gli enti locali più prossimi ai suoi cittadini". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it