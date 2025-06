Altraonda Festival sbarca al Porto Antico per infiammare l' estate genovese

Altraonda Festival sta per conquistare il cuore di Genova, portando un’energia travolgente e una varietà di generi musicali che spaziano dal cantautorato al rap, dall’elettronica al rock, senza dimenticare l’irresistibile comicità. Dal 28 giugno al 19 luglio 2025, il Porto Antico si trasformerà nella cornice ideale per nove imperdibili appuntamenti, promettendo un’estate indimenticabile all’insegna della musica e del divertimento. Non resta che segnare in agenda e lasciarsi coinvolgere dall’onda di entusiasmo!

Nove appuntamenti da segnare in agenda per gli appassionati di cantautorato, rap, elettronica, rock e comicità. Altraonda è il nuovo festival genovese alla prima edizione che dal 28 giugno al 19 luglio 2025 animerà il Porto Antico di Genova con una ricca programmazione di concerti con alcuni tra.

All'Arena del Mare una serata interamente dedicata a rap e hip hop: sul palco Guè, Lacrim e Izi - hop, farà parte anche Izi, pseudonimo di Diego Germini, rapper di spicco della “nuova scuola genovese” e membro dei collettivi Wild Bandana e Drilliguria. Secondo genovatoday.it