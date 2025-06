Altissima affluenza al voto per eleggere il nuovo Rettore dell’Università di Perugia

di un forte senso di responsabilità e attaccamento all’Università degli Studi di Perugia. La partecipazione massiccia testimonia quanto questa scelta sia cruciale per il futuro dell’Ateneo, riflettendo l’importanza di un'istituzione che continuerà a crescere grazie alla voce dei suoi studenti, docenti e personale. La giornata di oggi si preannuncia decisiva: ogni voto contribuirà a plasmare il prossimo capitolo della storia universitaria.

Giornata di grande partecipazione democratica all' Università degli Studi di Perugia, dove la Comunità Accademica è chiamata oggi a esprimere la propria preferenza per l'elezione del nuovo Rettore, che guiderà l'Ateneo nel sessennio 1° novembre 2025 – 31 ottobre 2031. I seggi sono allestiti presso l' Aula Magna di Palazzo Murena e resteranno aperti fino alle ore 18:30. Sin dalle prime ore della mattina si registra un' altissima affluenza, segno evidente dell'interesse e del senso di responsabilità che anima docenti, personale tecnico-amministrativo e rappresentanti degli studenti in questo passaggio cruciale per il futuro dell'Ateneo.