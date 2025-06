Alta Velocità Roma-Napoli guasti e caos | treni cancellati e ritardi di oltre due ore

L’alta velocità tra Roma e Napoli si trova nel caos: guasti, cancellazioni e ritardi superiori alle due ore hanno mandato in tilt il traffico ferroviario. La situazione critica ha imposto modifiche alle tratte di alcune corse, lasciando molti passeggeri in attesa di risposte. Un disagio che evidenzia la necessità di interventi tempestivi per garantire un servizio più affidabile e puntuale, a tutela di chi ogni giorno si muove tra le due città.

La situazione ha costretto a effettuare delle modifiche sulle tratte di alcune corse, mentre altre sono stati direttamente eliminate. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Alta Velocità Roma-Napoli, guasti e caos: treni cancellati e ritardi di oltre due ore

In questa notizia si parla di: alta - velocità - roma - napoli

Sulla Milano-Roma sfreccia l'alta velocità dell'enogastronomia - La regione laziale si distingue per la sua gastronomia ricca e variegata, caratterizzata da grandi piatti e materie prime di alta qualità.

Treni in tilt sull’Alta Velocità Roma-Napoli per due guasti: cancellazioni e ritardi di oltre due ore Vai su Facebook

Linea Alta Velocità Roma – Napoli: dalle ore 05:20 circolazione ferroviaria sospesa tra Roma Prenestina e Napoli Afragola per un inconveniente tecnico alla linea https://rfi.it/content/rfi/it/news-e-media/infomobilita/aggiornamenti/2025/6/17/linea-alta-velocita-r Vai su X

C'è un guasto sulla linea dell'Alta velocità tra Roma e Napoli; Treni, cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti per un guasto sulla linea dell'alta velocità Napoli-Roma: cao; Guasto Alta velocità, cancellazioni e ritardi fino a 170 minuti tra Roma e Napoli.