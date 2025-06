Alta Valle Intelvi perde il controllo dell’auto e si ribalta | 80enne trovata intrappolata nell’abitacolo

Tragedia ad Alta Valle Intelvi, dove un’auto si è ribaltata improvvisamente lungo via Pian delle Noci. L’incidente ha coinvolto un’anziana di 80 anni, rimasta intrappolata nell’abitacolo. La scena, su un tratto di strada apparentemente sicuro, ha suscitato immediatamente preoccupazione tra i residenti e le forze dell’ordine. La dinamica di questo episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle strade e sulla fragilità degli anziani alla guida, un tema che richiede attenzione e riflessione.

Pellio Intelvi (Como), 17 giugno 2025 – Era alla guida, da sola in auto, quando si è ribaltata mentre percorreva via Pian delle Noci ad Alta Valle Intelvi, zona di Pellio. La donna, 80 anni, stava percorrendo un tratto di strada perfettamente dritto, a bordo della sua utilitaria, di cui improvvisamente ha perso il controllo, fino a ribaltarsi su un fianco. Forse a causa di una sterzata improvvisa per riprendere il controllo del veicolo: i vigili del fuoco del distaccamento di Centro Valle Intelvi e il 118, oggi a mezzogiorno l’hanno trovata così, chiusa nell’abitacolo in attesa di essere soccorsa, ferita nel ribaltamento. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Alta Valle Intelvi, perde il controllo dell’auto e si ribalta: 80enne trovata intrappolata nell’abitacolo

