alta tensione tra comune e comitato del no

Tensione palpabile tra il Comune e il Comitato del No a Vaprio, con un incontro che ha acceso i riflettori sulla questione della logistica. Gli attivisti accusano un’incertezza dell’amministrazione, mentre il sindaco Galli si difende affermando: "Seguiamo il programma firmato nel 2024". La disputa si fa sempre più accesa, evidenziando come le decisioni passate continuino a influenzare il presente e il futuro del territorio.

Incontro Comune-Comitato contro la logistica a Vaprio: "l’amministrazione non ha preso posizione", dicono a fine faccia a faccia gli attivisti. Ma il sindaco Marco Galli precisa: "Non è vero, facciamo quel che c’è scritto nel programma firmato nel 2024 dalla coalizione. L’area è edificabile da 18 anni, la conferma è avvenuta da parte di amministrazioni di colore diverso che si sono succedute nel tempo. Abbiamo giocato un ruolo chiave nel ottenere la Valutazione di impatto ambientale da CittĂ Metropolitana, le prescrizioni che ne usciranno saranno obbligatorie e non facoltative". Al centro del caso il maxi-insediamento di Lidl, che nel borgo di Leonardo vuole realizzare uno dei suoi magazzini per il rifornimento merci dei discount alimentari della catena: 55mila metri, fronte strada su un’area di 125mila. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it