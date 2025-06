Alt governo a nuovo regolamento Ue su rimpatri | indispensabili modifiche

Il dibattito sul nuovo regolamento UE sui rimpatri è al centro dell’attenzione politica a Roma, con il governo italiano che sottolinea l’indispensabile bisogno di apportare modifiche fondamentali. La proposta della Commissione europea mira a creare un sistema unico per gestire i rimpatri di cittadini di terzi paesi, ma le divergenze tra gli Stati membri rendono urgente un dialogo approfondito. La prossima...

Roma, 17 giu. (askanews) – Il governo italiano ritiene “indispensabile” modificare la proposta di regolamento presentata dalla Commissione europea per istituire un sistema comune europeo di rimpatrio di cittadini di paesi terzi presenti illegalmente sul territorio dell’UE. Il documento dovrebbe sostituire la cosiddetta direttiva rimpatri attualmente in vigore ed è stato discusso oggi in commissione Politiche dell’Ue del Senato dove la prossima settimana sarà votato un parere. Le perplessità dell’esecutivo sono contenute nella relazione trasmessa al Parlamento dove viene sottolineato che “alcuni aspetti del testo” proposto dalla Commissione europea “potrebbero comportare un aggravio procedurale tale da compromettere l’obiettivo stesso del regolamento, ossia il miglioramento dell’efficienza del sistema dei rimpatri”. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

