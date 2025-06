Almanacco | Martedì 17 giugno | accadde oggi compleanni santo e proverbio del giorno

Benvenuti al nostro almanacco di oggi! Martedì 17 giugno, il 169° giorno dell’anno, ci riserva eventi memorabili, curiosità e spirito di scoperta. Ricordiamo San Ranieri di Pisa e il proverbio di giugno: "Il mese di giugno si jemple il pugn". Non perdere le storie affascinanti e le novità del giorno. Iscriviti al canale WhatsApp di PisaToday e resta sempre aggiornato sugli avvenimenti che fanno la storia!

Martedì 17 giugno è il 169° giorno del calendario gregoriano. Mancano 197 giorni alla fine dell'anno. Santo del giorno: San Ranieri di Pisa Proverbio di Giugno Il mês di Jugn si jemple il pugn ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI PISATODAY Accadde Oggi 1932 – Amelia Earhart decolla. 🔗 Leggi su Pisatoday.it © Pisatoday.it - Almanacco | Martedì 17 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno

In questa notizia si parla di: giorno - martedì - giugno - accadde

Almanacco | Martedì 13 maggio: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno - Oggi, martedì 13 maggio, celebriamo il 133° giorno dell'anno con importanti eventi e festeggiamenti. Ricordiamo la Beata Vergine Maria di Fatima e riflettiamo sul proverbio del mese: "Maggio, per quanto bello, salva un granello di ghiaccio; un po' per San Pancrazio, un po' per San Servazio.

ALMANACCO DEL GIORNO DOPO ACCADDE DOMANI A GENOVA E IN LIGURIA Martedì 17 giugno Il Sole sorge alle 05:38 e tramonta alle 21:12. Il culmine è alle 13:25. Durata del giorno quindici ore e trentaquattro minuti. La Luna è sorta ieri e tramonta all Vai su Facebook

Almanacco | Venerdì 13 giugno: accadde oggi, compleanni, aforisma e santo del giorno https://ift.tt/1F5BgLZ https://ift.tt/f4W5vSj Vai su X

Almanacco | Martedì 17 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Almanacco | Lunedì 17 giugno: accadde oggi, compleanni, santo e proverbio del giorno; Martedì 17 giugno | Oroscopo, almanacco, accadde oggi, proverbio e santo del giorno.