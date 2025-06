Almanacco di oggi 17 giugno | una statua per celebrare un ideale comune

Oggi, 17 giugno, celebriamo un almanacco ricco di storia e valori condivisi. Ricordiamo come, 140 anni fa, l'Isère portò a New York un simbolo di amicizia tra Francia e Stati Uniti: una statua che incarna l’ideale di libertà e fraternità. Un dono che ancora oggi rappresenta un ponte tra culture e sogni condivisi, dimostrando come l’arte e il gesto possano unire le nazioni per sempre.

Centoquaranta anni fa l'Isère entrava nel porto di New York. La nave portava le casse con i pezzi di una scultura da assemblare. Un dono della Francia agli Stati Uniti, in nome della libertà. 🔗 Leggi su Repubblica.it © Repubblica.it - Almanacco di oggi, 17 giugno: una statua per celebrare un ideale comune

