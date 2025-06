ALL’ULTIMA STOCCATA! L’Italia vince l’oro nel fioretto femminile a squadre | Francia battuta al supplementare agli Europei!

L'Italia scrive un'altra pagina di storia nel fioretto femminile a squadre agli Europei di Genova, conquistando l'oro dopo una finale mozzafiato contro la Francia. Il quartetto azzurro, composto da Arianna Errigo, Alice Volpi, Anna Cristino e Martina Batini, ha affrontato una rimonta spettacolare negli ultimi istanti, culminata con una stoccata d'oro di Errigo nel supplementare. Un trionfo che conferma la nostra eccellenza sportiva e la passione per il talento italiano.

L’ultima stoccata è d’oro per l’Italia nella prova a squadre di fioretto femminile agli Europei di Genova. Una finale incredibile quella con la Francia, con il quartetto azzurro (Arianna Errigo, Alice Volpi, Anna Cristino, Martina Batini) che ha subito una rimonta clamorosa negli ultimi assalti, ma con Errigo che ha piazzato prima la stoccata del pareggio a sei secondi dal termine e poi soprattutto quella decisiva nel minuto supplementare per il 38-37. Si tratta del quarto oro consecutivo per l’Italia nel fioretto femminile agli Europei ed il secondo titolo in questa manifestazione a Genova. L’Italia ha cominciato bene quest’ultimo atto, portandosi avanti sul 13-9 dopo i primi tre assalti. 🔗 Leggi su Oasport.it