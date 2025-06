Alloggio abusivo nel comando e il blitz a ' comando' nella sede Asl | Peggiori dei camorristi

Una serie di abusi e irregolarità che minano la fiducia nelle istituzioni e sollevano gravi questioni di legalità. La scoperta di un alloggio abusivo al comando e di un blitz nella sede ASL, insieme all'uso improprio di un’auto di servizio e alle falsificazioni di attestazioni, evidenzia un sistema corrotto e inefficiente. È indispensabile agire subito per ripristinare trasparenza e integrità nel settore pubblico.

Auto di servizio usata come una vettura privata quasi ininterrottamente dal 2021 al 2024, attestazioni di presenza in servizio falsificate, anche durante il periodo Covid con la presentazione di una falsa certificazione di positività al virus, persino un piccolo appartamento realizzato senza.

