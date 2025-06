Alloggi in affitto a prezzi accessibili | che cos' è la Parma Housing Center

Se sei alla ricerca di alloggi a prezzi accessibili a Parma, scopri il nuovo Parma Housing Center, una realtà innovativa nata dalla collaborazione tra Comune, Università e altri enti locali. Questa fondazione pubblica di partecipazione si propone di facilitare l’accesso alla casa per tutti, promuovendo iniziative sostenibili e di qualità. La sua nascita rappresenta un passo importante verso un territorio più inclusivo e solidale: un traguardo che trasformerà il modo di vivere e abitare in città.

Nasce la Fondazione pubblica di partecipazione “Parma Housing Center”, promossa e fondata da Comune di Parma, Università di Parma, Azienda Ospedaliero-Universitaria di Parma, AUSL di Parma, ASP Parma e ACER Parma, nell’ambito del Programma comunale “Fa’ la casa giusta!”. La Fondazione ha. 🔗 Leggi su Parmatoday.it © Parmatoday.it - Alloggi in affitto a prezzi accessibili: che cos'è la Parma Housing Center

In questa notizia si parla di: parma - housing - center - alloggi

Ettore Brianti: Migliaia di case vuote e prezzi degli affitti alti, anche con la Fondazione Housing Center contrasteremo questa tendenza; Da Milano a Bari: gli aiuti agli studenti per gli affitti; Per una migliore gestione delle case popolari bisogna guardare Parma?.

43 nuovi alloggi di Housing Sociale. Parma: si lavora a nuova legge sulla casa - Ambiente e Mobilità alla Convenzione da utilizzare per gli interventi di Housing Sociale sui territori, che porteranno un totale di 140 nuovi alloggi in Emilia- Secondo newsrimini.it

Parma – Immigrati: al via le assegnazioni degli alloggi - Gli alloggi verranno dati in locazione, temporaneamente per un massimo di 24 mesi e a costo agevolato, a lavoratrici e lavoratori immigrati, sia italiani che stranieri, in situazione di mobilità ... Come scrive meltingpot.org