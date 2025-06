All’Iran mancano i lanciatori non i missili

All'orizzonte si profila una escalation di tensione in Medio Oriente, ma ciò che colpisce davvero è la diversità delle strategie militari adottate. Mentre i lanciatori di missili sembrano essere assenti, l'Iran ha scelto di concentrare la sua potenza su attacchi di droni e missili balistici one way. Questo approccio tattico, più sottile e meno visibile, potrebbe rappresentare un nuovo modo di condurre guerre asimmetriche, rimettendo in discussione le dinamiche tradizionali del conflitto.

L’attacco di rappresaglia iraniano su Israele si è articolato, come ampiamente preventivato, in una serie di fitti lanci di missili balistici e droni one way. Il primo giorno, venerdì 13 giugno, si è stimato che Teheran abbia lanciato circa 200 missili balistici di ogni tipo – alcuni “ipersonici” tra molte virgolette come spiegheremo a breve – e almeno un centinaio di droni. Il secondo giorno di attacchi, il numero complessivo di missili balistici era già sceso a un centinaio, mentre il terzo giorno, cioè nella notte tra domenica e lunedì, secondo le prime stime sarebbero tra i 30 e i 50 i vettori balistici lanciati dall’Iran. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - All’Iran mancano i lanciatori, non i missili

