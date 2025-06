Allevamenti intensivi fuori controllo | un’inchiesta rivela oltre 24mila siti molti non a norma

L'espansione degli allevamenti intensivi fuori controllo sta crescendo a ritmo vertiginoso, con oltre 24.000 siti in tutta Europa, molti dei quali operano senza rispettare le normative. Un’inchiesta di AGtivist denuncia una situazione allarmante: l’Italia si trova tra i Paesi più esposti a questo fenomeno che mette a rischio benessere animale e sostenibilità ambientale. È ora di agire per cambiare rotta e tutelare il nostro futuro.

Aumentano e sono oltre 24mila le mega-fattorie che allevano in maniera intensiva milioni di animali in Europa, molte non sono in regola. Lo denuncia AGtivist: Italia tra i Paesi più esposti.

