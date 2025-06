Allerta vicino Dimona dopo lancio di missili iraniani

Allerta in Israele nella zona di Dimona, dove si trova un reattore nucleare, dopo il lancio di missili dall'Iran.

MEDIO ORIENTE | Sono appena risuonate le sirene nel centro di Tel Aviv. E l'allarme è scattato in numerose altre aree di Israele, in seguito al lancio di missili dall'Iran.

Avviso del fronte interno idf: cessato allarme missili in gran parte di israele dopo lancio iraniano - Lanci missilistici dall'Iran verso Israele causano allerta e attivazione dei sistemi di difesa aerea IDF, con sirene in molte regioni e gestione dell'emergenza per contenere la tensione regionale.

Video. Sirene a Gerusalemme dopo lancio missili Houthi - Le sirene d'allerta aerea hanno risuonato a Gerusalemme e nel centro di Israele giovedì, mentre l'esercito israeliano intercettava due missili lanciati dall Yemen I ribelli Houthi sostenuti dall ...