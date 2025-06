Allerta meteo oggi a Roma

Attenzione, cittadini di Roma e del Lazio: oggi si prevede un’allerta meteo gialla che interesserà la città fin dal mattino, con temporali e piogge isolate soprattutto nelle zone settentrionali ed orientali. È fondamentale rimanere aggiornati e prepararsi a eventuali criticità. Per qualsiasi emergenza, contattate il 112 o i numeri della Protezione Civile. Restate informati, la sicurezza viene prima di tutto!

Allerta meteo gialla per pioggia dal mattino di oggi martedì 17 giugno 2025 e per le successive 9-12 ore. Si prevedono sul Lazio: precipitazioni isolate, anche a carattere di rovescio o temporale, specie sui settori settentrionali e orientali della Regione. In caso di emergenza contattare il numero unico emergenze 112 o la sala operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale al numero verde 800 854 854 o al numero 06 67109200.