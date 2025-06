Allerta meteo l’avviso del sindaco Clemente Mastella

Il sindaco Clemente Mastella invita i cittadini del Sannio a restare vigili e preparati di fronte all’allerta meteo emessa dalla Protezione Civile regionale. Con temporali e rovesci in arrivo, è fondamentale adottare le dovute precauzioni per garantire la sicurezza di tutti. La prevenzione è la nostra arma migliore contro gli eventi climatici avversi: informiamoci, restiamo uniti e agiamo con responsabilità.

Tempo di lettura: 2 minuti In ragione dell' allerta meteo diramata dalla Protezione civile regionale, dalle ore 22:00 di oggi, martedì 17 giugno e fino alle ore 22:00 di domani, mercoledì 18 giugno, il sindaco Clemente Mastella ha emanato un avviso per le avverse condizioni meteorologiche. In particolare per il Sannio sono previs ti "locali rovesci e temporali, puntualmente di moderata intensità". Pertanto, il sindaco Mastella invita la popolazione ad attenersi alle norme comportamentali di prudenza e cautela previste in caso di avviso di allerta meteo per rischio idrogeologico e raffiche di vento: – per fenomeni idrogeologici rilevanti: · ad evitare di frequentare locali interrati o posti a pian terreno, principalmente se lungo assi stradali notoriamente interessati da grossi deflussi idrici e comunque a tenere costantemente monitorato il livello delle acque di deflusso.

