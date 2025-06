Allerta meteo gialla in Campania per 24 ore dalle 22 di oggi | rischio temporali con grandine fulmini e vento

Attenzione, cittadini della Campania: un’allerta meteo gialla è in vigore dalle 22 di questa sera per le prossime 24 ore. Temporali, grandinate, fulmini e venti forti potrebbero mettere a rischio la sicurezza e la quotidianità. Restate aggiornati e adottate le misure necessarie per proteggervi. Per conoscere i dettagli e le precauzioni da seguire, continuate a leggere.

Avviso di allerta meteo gialla per 24 ore dalle 22 di oggi su tutta la Campania. Previste piogge e temporali. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: allerta - meteo - gialla - campania

Temporali in arrivo su Napoli e Campania: allerta meteo della Protezione civile - La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un allerta meteo di livello 'giallo' per temporali e criticità idrogeologica.

PROTEZIONE CIVILE CAMPANIA: ALLERTA METEO GIALLA PER TEMPORALI SU SETTORI CENTRO-SETTENTRIONALI. ? POSSIBILI RAFFICHE DI VENTO, GRANDINE E FULMINI. La Protezione Civile della Regione Campania, in considerazione d Vai su Facebook

Allerta meteo gialla in Campania per 24 ore dalle 22 di oggi: rischio temporali, con grandine, fulmini e vento; Meteo. Scatta l’allerta gialla in Campania: attesi forti temporali; Maltempo, allerta gialla in tutta la Campania.

Allerta meteo gialla in Campania per 24 ore dalle 22 di oggi: rischio temporali, con grandine, fulmini e vento - Avviso di allerta meteo gialla per 24 ore dalle 22 di oggi su tutta la Campania. Come scrive fanpage.it

Allerta meteo gialla in Campania, torna il maltempo: grandine, fulmini e raffiche di vento - La Protezione Civile della Regione Campania ha emanato un avviso di allerta meteo di livello Giallo per piogge e temporali valido dalle 22 di oggi, martedì 17 giugno, fino alle 22 di ... Segnala msn.com