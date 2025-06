Allerta gialla in Campania e Sicilia per perturbazione atlantica e temporali

Allerta gialla in Campania e Sicilia per una perturbazione atlantica in rapido avvicinamento. La discesa delle perturbazioni dall’Europa Centrale verso il Mar Tirreno meridionale porterà temporali intensi e condizioni di instabilità che interesseranno queste regioni nelle prossime ore. È fondamentale seguire con attenzione gli aggiornamenti delle autorità e adottare tutte le precauzioni necessarie per la sicurezza di cittadini e beni. La protezione civile sta monitorando attentamente la situazione per garantire un intervento tempestivo ed efficace.

La perturbazione atlantica in discesa da ieri dall'Europa Centrale verso l'Italia tenderà a spostarsi sul mar Tirreno meridionale, innescando, dalla tarda serata di oggi, condizioni di tempo marcatamente instabile sulla Campania e, nella giornata di domani, anche sulla Sicilia, con fenomeni in prevalenza temporaleschi. Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d'intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l'attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che estende quello emesso ieri. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Allerta gialla in Campania e Sicilia per perturbazione atlantica e temporali

campania - sicilia - perturbazione - atlantica

