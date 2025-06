Allegri lo scippa all’Inter | prima delusione per Chivu

Nel mondo del calcio, i derby sono spesso più di semplici partite: sono battaglie di strategia e ferocia, dove ogni colpo può cambiare le sorti di una stagione. Questa volta, Max Allegri si prende la scena scippando un grande talento all’Inter, lasciando Chivu con l’amaro in bocca e alimentando il fermento del calciomercato. Ma quale sarà il destino del giocatore? La lunga lista di pretendenti promette emozioni ancora più intense.

Derby di calciomercato per il giocatore: lo vogliono entrambi, ma la lista delle squadre in fila per lui è davvero lunga Nonostante la stagione più che complicata, chiusa con un ottavo posto, il Milan è riuscito ad avere la meglio nei derby. (LaPresse) – Calciomercato.it Una piccola consolazione dopo le ultime annate in cui la squadra di Stefano Pioli è stata sempre strapazzata da quella di Simone Inzaghi. Prima Paulo Fonseca e poi Sergio Conceicao, invece, sono riusciti a trovare le giuste misure contro i nerazzurri, andando dunque controtendenza rispetto al passato. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Allegri lo scippa all’Inter: prima delusione per Chivu

In questa notizia si parla di: allegri - scippa - inter - prima

L'effetto-domino è pronto: Antonio Conte alla Juventus, Max Allegri al Napoli. Ma se il primo tassello (Conte) non si muove? C'è un tentativo di inserimento del Milan del prossimo nuovo ds Igli Tare: dove vedreste meglio il tecnico livornese? In ogni ca Vai su Facebook

Allegri lo scippa all’Inter: prima delusione per Chivu; Tudor vs Allegri e classifica Serie A a confronto: Igor ha già messo il turbo!; Juve-Como e non solo: le ironie social tra prima giornata di Serie A e mercato.

Allegri lo scippa all’Inter: prima delusione per Chivu - Derby di calciomercato per il giocatore: lo vogliono entrambi, ma la lista delle squadre in fila per lui è davvero lunga ... Secondo calciomercato.it

Occhio Inter, ti scippano Leoni: ci provano tre club stranieri, Chivu ora trema - L'Inter punta con attenzione Giovanni Leoni, ma la trattativa non è semplice e sul giocatore ci sono diversi club stranieri. Segnala spaziointer.it