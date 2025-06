Alleati a Perugia nel 1944 | cronache e diari inediti alla Società del Gotto la presentazione del libro di Andrea Maori

Scopri le storie inedite e i diari sconosciuti che rivelano il ruolo cruciale di Perugia durante il 1944. Con il volume di Andrea Maori, il ciclo “Conversazioni in città” si arricchisce di testimonianze autentiche e approfondimenti sulla Resistenza e l’occupazione. Non perdere l’occasione di immergerti in un pezzo di storia locale, fondamentale per comprendere il passato e costruire il futuro. Ti aspettiamo sabato 21 giugno alle ore 17.30 presso la Società del Gotto.

Prosegue il ciclo di eventi “Conversazioni in città”, dedicato a riscoprire la storia e le testimonianze della comunità perugina. Sabato 21 giugno 2025, alle ore 17.30, presso la sede della Società del Gotto (via Enrico dal Pozzo 47), si terrà la presentazione del volume Alleati a Perugia nel. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it © Perugiatoday.it - “Alleati a Perugia nel 1944: cronache e diari inediti”, alla Società del Gotto la presentazione del libro di Andrea Maori

In questa notizia si parla di: perugia - società - gotto - presentazione

"Agorà, ombre e storia nelle piazze di Perugia", alla Società del Gotto la presentazione del volume di Lorena Rosi Bonci - La Società del Gotto presenta il volume di Lorena Rosi Bonci, "Agorà: ombre e storie nelle piazze di Perugia", sabato 24 maggio alle 17.

Che bel pomeriggio ieri a la Società Del Gotto Perugia. Tanta gente alla presentazione del libro “AGORÀ - Ombre e storia nelle piazze di Perugia”, a cura di Lorena Rosi Bonci, che ha dialogato con Claudia Minciotti Tsoukas. Un interessantissimo lavoro, che Vai su Facebook

Agorà, ombre e storia nelle piazze di Perugia, alla Società del Gotto la presentazione del volume di Lorena Rosi Bonci; Presentazione del nuovo libro di Mario Valentini “L’anima libera e fiera di Perugia”; L’anima libera e fiera di Perugia: presentato il libro di Mario Valentini.